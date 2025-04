Prefeitura inicia reforma da EMEB da Vila Esperança

A Prefeitura de Jundiaí deu início, na quarta-feira (16), às obras de reforma da EMEB Professora Adail de Oliveira Lenhaioli, no bairro Vila Esperança. Fechada há dois anos, a unidade será totalmente revitalizada. A previsão é que as obras terminem até dezembro de 2025, com retorno das aulas no início do ano letivo de 2026.

O prefeito Gustavo Martinelli esteve presente no local para assinar a ordem de serviço e destacou a importância do investimento para a comunidade. “Hoje é o dia de dar a ordem de serviço. A unidade estava fechada há dois anos, e a comunidade espera ansiosamente pela sua reabertura. Vamos atender aqui mais de 100 crianças da Vila Esperança e dos bairros adjacentes. Será um presente para a região Sul da cidade.”

A reforma será executada pela empresa CDR Infra Instalação e Montagem LTDA ME, com prazo de 240 dias para conclusão. As obras incluem a construção de novos vestiários, banheiros acessíveis, adequações na lavanderia, ampliação da sala de coordenação e integração dos ambientes como pátio, refeitório e solários. Além disso, o prédio receberá novo telhado, pisos de porcelanato e vinílico, pintura antimofo, e melhorias nas instalações hidráulicas e elétricas.