Placas de aluga-se e vende-se tomam conta do Centro de Jundiaí

“Nosso objetivo é tratar o Centro como um verdadeiro bairro da cidade, com identidade própria e demandas específicas. Estamos unindo dados técnicos, diálogo com a população e responsabilidade fiscal para repensar os espaços públicos com foco na qualidade de vida, atratividade urbana e estímulo à ocupação saudável da região”, complementa André Ferrazzo, gestor do Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A administração municipal acredita que o grande número de imóveis fechados no Centro de Jundiaí acompanha uma tendência nacional, motivada por transformações nos hábitos de consumo como o avanço do comércio online e pelo aumento da sensação de insegurança. Ainda assim, acredita-se que, com planejamento técnico, integração entre as secretarias e participação da sociedade civil, será possível reverter esse cenário e devolver à região seu protagonismo histórico e cultural.

O Jornal de Jundiaí entrou em contato com diversas imobiliárias que atuam na região central para entender os valores praticados nos contratos de aluguel e venda de imóveis comerciais. No entanto, a maioria não respondeu aos questionamentos da reportagem. Apenas uma empresa retornou o contato e informou que, nos últimos meses, não houve reajuste significativo nos preços. Segundo a corretora, o que tem motivado a saída de comerciantes do Centro não é necessariamente o valor cobrado, mas sim a sensação de abandono da área, marcada pela insegurança, queda no fluxo de clientes e falta de atratividade urbana.