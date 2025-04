Vale o acesso! Paulista enfrenta o Nacional no Jayme Cintra

O Paulista entra em campo amanhã (19), às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra para os 90 minutos mais importantes dos últimos anos do clube. O Galo enfrenta o Nacional-SP, pelo jogo de volta da semifinal da 4ª Divisão Paulista que vale o acesso à Série A3 em 2026, além da vaga para a final. A partida terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

Para conquistar seu segundo acesso consecutivo, o Paulista precisa apenas empatar o confronto de amanhã. O Galo empatou por 1 a 1 o jogo de ida, em São Paulo, com gol de Christopher, e, por ter feito uma campanha melhor que o Nacional nos pontos corridos, o time jundiaiense tem a vantagem do empate no placar agregado, além de decidir o jogo em casa.

O vencedor irá encarar Araçatuba ou União Barbarense na grande final. O jogo de ida entre as duas equipes terminou em 3 a 2 para o Araçatuba, em casa. A decisão acontece amanhã (19), às 15h, em Santa Bárbara d’Oeste.