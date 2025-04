‘Adolescente sozinho no quarto com o celular não está seguro’

Em entrevista ao podcast SP em 3, 2, 1 , produzido pela Agência SP, agência de notícias do Estado de São Paulo, a chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais (Noad) da Polícia Civil de São Paulo, Lisandrea Salvariego Colabuono, destacou a importância da atenção dos pais e responsáveis com a segurança digital de crianças e adolescentes. A fala da delegada ocorre no contexto da instauração de um inquérito para investigar uma plataforma on-line por apologia à violência digital.

A delegada reforçou que o fato de estarem em casa, em um ambiente aparentemente seguro, não significa que estejam protegidos no mundo digital. “Um adolescente sozinho no quarto com o celular na mão não está seguro”, alertou. Lisandrea comparou os cuidados no ambiente online à antiga orientação de não conversar com estranhos nas ruas, destacando que o mesmo princípio deve ser aplicado às redes sociais e jogos virtuais.

Ela ainda orientou que os pais devem manter diálogo constante com seus filhos, explicando que nem todos que interagem online são amigos e que é fundamental desconfiar de abordagens suspeitas.

A chefe do Noad também explicou as formas de denúncia para casos suspeitos. Pais, responsáveis ou vítimas podem procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ou usar o Disque Denúncia.