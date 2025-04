Parque da Cidade e Mundo das Crianças são opções para o feriado

O parque funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h (entrada até as 18h), e aos sábados, domingos e feriados, das 6h30 às 18h (entrada até as 17h). A entrada e o estacionamento são gratuitos. Informações: (11) 4522-0499 / (11) 4589-1494?

Localizado na Rodovia João Cereser, km 66, no bairro do Pinheirinho, o Parque da Cidade continua sendo um dos destinos mais procurados pelos jundiaienses e oferece diversas opções de lazer:

Situado na Rodovia João Cereser, Pista Sul – Km 64+400, também no bairro do Pinheirinho, o Mundo das Crianças é um parque gratuito voltado especialmente para o público infantil, com diversas opções de entretenimento para os pequenos:

Estações de brinquedos e paredes de escalada: para estimular a atividade física e a coordenação motora.?

Casa da árvore, foguete e cápsula do tempo: atrações que despertam a imaginação e o interesse pelo conhecimento.?

O Mundo das Crianças funciona de terça a domingo, das 7h às 17h (entrada até as 16h). A entrada é gratuita, mas aos finais de semana e feriados é necessário realizar agendamento prévio pelo site ?mundodascriancasjundiai.com.br/agendamento / Informações: (11) 4522-0499 / (11) 4589-1494?

Aproveite o feriado de Páscoa para desfrutar de momentos de lazer e diversão com sua família nos parques de Jundiaí. Com atrações para todas as idades, o Parque da Cidade e o Mundo das Crianças são excelentes opções para quem busca atividades ao ar livre e contato com a natureza.?