Parque da Cidade comemora 21 anos na próxima segunda-feira

Centro Náutico

Passeios gratuitos de caiaque pelo programa “Conheça o Parque por suas Águas”, da ONG Velas do Japi. As inscrições devem ser feitas diretamente no local, no dia do evento, por ordem de chegada. São 20 vagas por horário, com saídas às 9h15, 10h15, 11h15, 13h15, 14h15 e 15h15.