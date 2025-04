Taça das Favelas 2025 é lançada oficialmente em Jundiaí

Mais uma edição da Taça das Favelas foi confirmada para este ano em Jundiaí. Serão 16 equipes masculinas e oito femininas disputando o torneio. Neste ano, a competição tem início marcado para o dia 31 de maio, com final prevista para 12 de julho. As inscrições podem ser feitas já a partir de segunda-feira (21), por meio do aplicativo Placar Esportivo.

As peneiras estão marcadas para os dias 17 e 18 de maio. Podem participar jovens de 14 a 17 anos no masculino, exclusivamente moradores de comunidades de Jundiaí. No feminino, a idade mínima é a partir dos 14 anos.

Lançamento

Este será o terceiro ano consecutivo do evento esportivo em Jundiaí. A Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre comunidades do mundo. A competição reúne anualmente mais de 100 mil jovens, entre homens e mulheres, em todo o Brasil. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, teve seu lançamento oficial nesta quinta-feira (17), no Paço Municipal.