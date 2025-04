Veja a previsão do tempo para o feriado prolongado em Jundiaí

O feriado prolongado, que começa amanhã (18), na Sexta-feira Santa, e vai até segunda-feira (21), dia de Tiradentes, tem previsão de chuva para Jundiaí e leve oscilação de temperatura. Para quem não vai deixar a cidade durante estes dias, a expectativa é de que o tempo não seja tão diferente do que já vem sendo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Jundiaí terá mínima de 16°C e máxima de 26°C nesta sexta. Com a elevação da temperatura, pode chover, principalmente de tarde. No sábado (19), mais previsão de elevação de temperatura, com mínima em 17°C e máxima em 28°C e, mais uma vez, possibilidade de chuva ao longo do dia. Já no domingo (20), a expectativa é de termômetros entre 15°C e 21°C, mas tempo firme, sem chuva. Também com previsão de dia sem chuva, a segunda, no entanto, terá maior amplitude térmica, mínima de 11°C e máxima de 23°C.

Para os jundiaienses que optarem por um dos destinos mais comuns durante feriados prolongados: a praia, deve haver preparação. Isso porque o domingo tem previsão de tempo chuvoso no Litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro.