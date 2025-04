Professores recebem formação para uso pedagógico de tablets

Desde o início do semestre, professores da Educação Infantil II da rede municipal de Jundiaí têm participado de uma formação específica voltada ao uso pedagógico de tablets com as crianças. A iniciativa é promovida pela equipe do Núcleo de Apoio às Tecnologias Educacionais (Nate), integrante do departamento do Centro de Línguas e de Tecnologia da Informação da Unidade de Gestão de Educação (UGE), e tem como objetivo capacitar os educadores para integrar a tecnologia de forma intencional, segura e alinhada às propostas curriculares.

Considerando a evolução tecnológica e a presença marcante do digital na vida dos alunos, a formação parte do entendimento de que os professores precisam estar em constante atualização e troca de experiências, refletindo sobre como as ferramentas tecnológicas impactam suas práticas pedagógicas. Nesse contexto, o planejamento da formação busca promover o uso das tecnologias não apenas como apoio, mas como parte integrada ao planejamento pedagógico, estimulando aprendizagens mais dinâmicas, colaborativas e centradas no aluno.

A formação, iniciada em março de 2025, contemplará 28 escolas, alcançando 352 educadores, com impacto direto sobre 7.483 crianças da Educação Infantil II. Para viabilizar esse processo, foram disponibilizados aproximadamente 800 tablets, que já pertenciam à rede, às unidades participantes.