Sebrae Jundiaí tem nova gerente no comando de escritório regional

O Escritório Regional do Sebrae-SP na região de Jundiaí está sob nova gerência. Silvia Furio assume o comando da regional e tem como maior desafio fazer com que o Sebrae-SP se aproxime ainda mais dos pequenos negócios, das instituições que os representam e, especialmente, das prefeituras, dos consórcios, da imprensa e dos outros órgãos do sistema S, fortalecendo o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo na região.

A nova gerente é formada em Tecnologia de Processamento de Dados pela Unesp Bauru, com especialização em Marketing, Gestão de Projetos e Coordenação de Grupos, Desenvolvimento Local e Gestão de Pessoas. É funcionária do Sebrae desde 1991, tendo atuado em Bauru por 20 anos e passado por Botucatu e Araçatuba como gerente. Tem experiência em projetos para Indústria, Comércio, Serviços, Agronegócio e Inovação e Tecnologia, atuando por oito anos como gestora de incubadora de empresas e programas de tecnologia e inovação.

De acordo com Silvia, sua chegada à gerência regional na região de Jundiaí é uma oportunidade única de trabalhar em uma região tão próspera e desenvolvida, com pessoas engajadas e muito competentes. “As micro e pequenas empresas são as grandes geradoras de emprego e distribuição da renda nos municípios e muitas fazem parte da cadeia de valor de grandes empresas, a exemplo do que acontece com empresas de logística e distribuição. É necessário melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços, seus prazos de entrega e a relação com essas grandes empresas, além de gerarem a inclusão produtiva”, destaca.