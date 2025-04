Registros de violência em escolas dobram em Jundiaí em 2024

O ambiente escolar vem tendo uma escalada de violência nos últimos anos no Brasil, com aumento considerável de registros. Em Jundiaí, não é diferente. No ano de 2024, em comparação com 2023, o número de denúncias registradas em instituições de ensino, além de berçários e creches, mais do que dobrou, de acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

No país, o número de casos do tipo no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. Em 2013, foram 3,7 mil episódios. Já em 2023, 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde, após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional, de acordo com levantamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) com dados do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).

Em números

Em Jundiaí, após suspensão das aulas presenciais durante a pandemia de covid-19, a retomada aconteceu no fim de 2021. Naquele ano, a cidade teve quatro denúncias de 10 violações ocorridas em ambiente escolar. No ano de 2022, com a retomada completa, foram registradas 20 denúncias sobre 77 violações nos mesmos moldes. No ano de 2023, as mesmas 20 denúncias, mas com registro de 82 violações. Já no ano passado, o número de denúncias saltou para 46, mais que o dobro do ano anterior, com 283 violações. Aumento de 245% no número de violações registradas em um intervalo de um ano.