Coronel José Augusto Coutinho é nomeado comandante-geral da PM

O governador Tarcísio de Freitas nomeou, na quarta-feira (16), o coronel PM José Augusto Coutinho como o novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele substituirá o coronel Cássio Araújo de Freitas, que irá para a reserva. Ele estava à frente da PM desde janeiro de 2023. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e bacharel em Educação Física, o coronel José Augusto Coutinho ocupava, desde fevereiro de 2024, o cargo de subcomandante da PM. Com mais de 33 anos de carreira, exerceu diferentes funções de comando e liderança à frente de áreas estratégicas da instituição, como a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o Comando do Policiamento de Choque e a Chefia do Estado-Maior da PM.

Com a nomeação de Coutinho, o cargo de subcomandante será assumido pelo coronel Erick Gomes Bento, atual Chefe do Gabinete do Comando Geral da PM.