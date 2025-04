Criminosos apostam em Pix para aumentar número de vítimas

Muitos desses crimes se aproveitam de laços afetivos para enganar as vítimas. Foi o que aconteceu com o advogado Davi Ribeiro, que caiu em um golpe após criminosos invadirem um aplicativo de mensagem do tio. "Eles se passaram pelo meu tio e pediram um valor emprestado, algo que já havia acontecido outras vezes entre nós. Por isso, não desconfiei", conta.

Mesmo sendo advogado e tendo entrado com uma ação judicial no mesmo dia — incluindo o pedido de bloqueio da conta de destino — Davi não conseguiu reaver o valor. "A conta já estava vazia. Isso mostra como os golpistas são rápidos ao pulverizar o dinheiro em outras contas para dificultar o rastreamento."

Com o aumento dos golpes, o Banco Central tem buscado reforçar a segurança do sistema. A principal novidade prevista é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que entra em funcionamento em outubro. Ele permitirá que o próprio cliente solicite o bloqueio de valores em caso de fraude, sem depender exclusivamente do atendimento do banco.

Desde 2021, outras medidas já haviam sido implementadas, como o limite noturno de transações, tempo mínimo para aumento de limites e cadastro prévio de contas para transferências de alto valor.