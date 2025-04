Paulista x Nacional: Galo já vendeu 1.700 ingressos antecipados

As vendas físicas serão abertas no dia do jogo, a partir das 10h. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Por isso, o clube recomenda a compra on-line para evitar as filas. Os portões serão abertos a partir das 17h.

O Galo abrirá o portão principal e o portão 3 (arquibancada) para acesso da torcida no Estádio Dr. Jayme Cintra, onde também estará funcionando uma bilheteria.

