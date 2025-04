Sesi Jundiaí vence ABDA em virada histórica no polo aquático

As equipes feminina e masculina de polo aquático do Sesi Jundiaí foram destaques na 2ª rodada do Campeonato Paulista da modalidade, disputada no último fim de semana, em Bauru.

Jundiaí esteve representada pela equipe sub-14 feminina do Sesi Jundiaí, sub-16 masculina também do Sesi Jundiaí e sub-16 masculina do Clube Jundiaiense. O principal destaque foi a partida entre Jundiaí e a anfitriã Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), na categoria feminina, onde o time jundiaiense saiu perdendo por 5 a 1 e, em uma virada histórica, venceu o confronto por 10 a 9.

Além do jogo contra o time da casa, Jundiaí também venceu o Sesi Ribeirão Preto por 14 a 7 e terminou a rodada invicto.