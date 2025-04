Inscrições para mutirão de castração vão até amanhã em Itupeva

A Prefeitura de Itupeva, por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (DEFBEA), promove mais um mutirão de castração para cães e gatos sem raça definida (SRD) do município. A ação será realizada nos dias 26 e 27 de abril, e contemplará tanto os animais que já estavam na lista de espera quanto novos cadastros.

As inscrições foram abertas no dia 14 de abril e seguem até amanhã (17) ou até que todas as vagas sejam preenchidas. Os interessados devem entrar em contato com o DEFBEA pelo WhatsApp (11) 4496-1777, das 8h às 17h (segunda-feira a sexta-feira).

Requisitos para participação: