Louveira faz ação de nebulização contra mosquito Aedes aegypti

Uma equipe da Vigilância em Saúde (Visa) da Prefeitura de Louveira está percorrendo as ruas da cidade realizando uma ação de nebulização com o objetivo de eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A aplicação da nebulização é leve e acontece próxima às residências, para reduzir consideravelmente a quantidade de mosquitos transmissores. Para a ação, a prefeitura utiliza equipamento específico transportado com o auxílio de uma pick-up, sob a supervisão de agentes técnicos.

Vale lembrar que todo cidadão deve contribuir eliminando água parada de lugares como vasos, garrafas, pneus e calhas.