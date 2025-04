Festa do Caqui de Itatiba teve 20 toneladas da fruta vendidas

“Encerramos uma espetacular Festa do Caqui! Mais de 100 mil pessoas estiveram presentes nestes seis dias de festa. Muito obrigado à população que comprou esta ideia. Muito obrigado aos produtores, entidades, artesãos, pessoal da limpeza, da prefeitura, quem trabalhou na segurança, no apoio, voluntários. Tudo isso acontece graças a todo mundo trabalhando e olhando sempre pro melhor. E esta festa foi, sem dúvida nenhuma, um sucesso. Que venham mais festas, porque isso gira nossa economia e todo mundo ganha: produtor, entidades, artesãos e a nossa cidade, a nossa população. Mais uma vez, só gratidão”, celebrou o prefeito de Itatiba, Thomás Capeletto de Oliveira.

Somente de caqui, a estrela da festa, foram vendidas 20,6 toneladas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, somadas quatro variedades- Rama Forte, Fuyu, Giombo e Taubaté. O recorde anterior era do último ano, quando foram vendidos 16,5 mil quilos do carro-chefe da festa. O restante, 9.152 kg, foi da venda de frutas diversas.

A Prefeitura de Itatiba celebra o sucesso da 20ª edição da Festa do Caqui & Cia., realizada nos dois últimos finais de semana: 4, 5, 6, 11, 12 e 13/4. Passaram pelo Parque Luís Latorre mais de 100 mil pessoas. O grande público aproveitou para adquirir os mais belos frutos produzidos no município, resultando no recorde de vendas: 29.752 quilos comercializados, superando em quase 10 toneladas as vendas do último ano.

“Iniciamos a semana com um sentimento de missão cumprida! Com uma programação pensada para atrair público de todas as idades, a 20ª edição já provou porque é considerada uma das maiores festas do Circuito das Frutas! A presença de turistas, além da participação da família itatibense, foi destaque especial nesses dias e fundamental para o sucesso do evento, marcado com muita alegria, com muita música boa, comida sensacional feita pelas entidades do nosso município, pessoas alegres passeando pelo Parque e com destaque especial para o setor de artesanato e os produtores rurais, que só têm motivos para comemorar, afinal, foram 20 toneladas de caqui vendidas durante a festa”, avalia a secretária de Cultura e Turismo, Samantha Giani Massaretti.

Cozinha 360ª impulsiona vendas

Na Cozinha 360ª, a chef Eli Dias mostrou receitas doces e salgadas, inclusive inéditas, permitindo ainda a quem estivesse por ali ganhar uma provinha-degustação de cada delícia preparada na hora. A mostra do uso diversificado da fruta impulsionou a compra do caqui direto do produtor.

“A Cozinha 360 incentivou ainda mais as vendas. O pessoal via a receita, gostava, se interessava, provava e vinha comprar o caqui. Foi bem legal, bem positivo. Gostamos bastante dessa movimentação, tanto de itatibenses quanto de turistas, e cumprimos a expectativa. A 20ª edição da Festa foi bem positiva pra gente e já estamos na expectativa para o ano que vem”, avalia a produtora rural Debora Isabela Ferreira Fumachi.