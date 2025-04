Cajamar sedia 6ª edição do Curso de Moto Patrulhamento

Com duração total de 60 horas, o treinamento teve como objetivo aprimorar as habilidades técnicas dos agentes para atuação com motocicletas em situações de patrulhamento. Durante os cinco dias de curso, os participantes tiveram aulas práticas e teóricas sobre abordagens operacionais, atendimento pré-hospitalar tático (APH), técnicas de condução segura, escolta de autoridades, salvamento em acidentes e ações estratégicas de patrulhamento urbano.

A capacitação contou com a participação de representantes de 16 cidades, incluindo municípios de outros estados, como São Vicente, Jundiaí, Olímpia, São Bernardo do Campo, Poá, Osasco, Lindóia, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Mogi das Cruzes, Cubatão, Bragança Paulista, Pirassununga, além da Polícia Penal da cidade de Paranaguá, no Paraná. O curso proporcionou uma valiosa troca de experiências e fortaleceu a integração entre diferentes corporações.

Com a conclusão desta edição, Cajamar já formou 148 agentes por meio do Curso de Moto Patrulhamento. Considerando também as edições realizadas fora do município — em Campo Limpo Paulista (duas edições), Varginha (MG) e Paranaguá (PR) —, o número total de profissionais capacitados pelos instrutores da GCM de Cajamar chega a 240.

Os instrutores responsáveis pela formação foram o inspetor Fernando Luís, o subinspetor Márcio, GCM Fernandes, GCM Paes, GCM R. Silva, GCM Purcelo, GCM Bueno (Campo Limpo Paulista).