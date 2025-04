Mutirão contra a dengue visita 1,5 mil casas no Vilarejo

A Prefeitura de Cabreúva vem intensificando ações de combate à dengue no bairro Vilarejo — a região com maior número de casos na cidade. No último sábado (12), uma grande mobilização foi realizada para combater o mosquito Aedes aegypti e orientar os moradores sobre os cuidados necessários.

Coordenada pela equipe da Vigilância Epidemiológica, a ação aconteceu durante toda a manhã e contou com a participação de servidores da Secretaria de Saúde. Somente no sábado, foram vistoriadas 300 residências. No total, cerca de 1,5 mil casas já foram visitadas desde o início dos mutirões no bairro.

As equipes estão trabalhando intensamente: removendo criadouros, aplicando larvicida em locais onde não é possível eliminar a água parada e conversando com os moradores sobre a importância da prevenção.