GM faz cerco na 9 de Julho para prender gangue de assaltantes

Três homens suspeitos de formarem uma gangue de assaltantes de farmácias foram presos no final da noite desta terça-feira (15), na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. A prisão foi feita por guardas municipais, que efetuaram um cerco na avenida.

Os GMs H.Melo e Deiviti faziam patrulhamento pela avenida, quando foram informados de que um carro usado por bandidos no cometimento de roubos a farmácias, estava transitando pelo bairro Vila Hortolândia. Outras equipes de juntaram (inspetor Castro e GM Jhon, e GMs Furtado e Maurivam), e foi realizado um cerco na via, momento em que o veículo alvo se aproximou.

Ao notar a movimentação de viaturas, o condutor do carro suspeito esboçou tentativa de fuga, mas os guardas foram no encalço e logo fizeram a abordagem no cruzamento com a rua Doutor Edson Zardeto de Toledo.