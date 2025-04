Região recebe R$ 743 mil para ações de assistência social

No estado, o investimento em iniciativas inclui acolhimento para jovens e adultos com deficiência e mulheres vítimas de violência, entre outras frentes de atuação. “A estratégia representa um esforço institucional contínuo para fortalecer a rede de assistência social no estado de São Paulo, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços que precisam”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

Os recursos são repassados por meio do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas), incentivando os municípios a se organizarem em redes regionais e a implantarem novos equipamentos sociais. Para isso, a Seds criou o Índice de Demanda de Necessidade de Serviços, que avaliou os 645 municípios do estado, identificando as regiões com maior necessidade e potencial de impacto.

Boa parte dos recursos foi destinada à criação de Residências Inclusivas, voltadas ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência que não têm condições de se manter sozinhos — uma das principais demandas identificadas pela assistência social.