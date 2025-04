Bebê de 2 meses morre ao cair da cama em Várzea Paulista

Um bebê de apenas 2 meses de vida morreu aí cair no chão, entre o vão da cama de solteiro onde dormia e a cama de casal, onde dormia o pai e um irmão de pouco mais de 1 ano de idade. O caso aconteceu nesta terça-feira (15), na Vila Popular, em Várzea Paulista.

A mãe saiu de casa e deixou a criança dormindo na cama, ao lado da cama de casal, onde estava o pai. Quando retornou, percebeu que a criança não estava mais na cama e o marido estava dormindo.

Ela o acordou e passaram a procurar pelo bebê, que foi encontrado no chão, no vão entre as camas, com leite saindo pelo nariz.