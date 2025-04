Vereadores aprovam lei para livre alimentação de autistas

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 14602/2025, que assegura à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) o direito de ingressar e permanecer em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Também foi aprovada a emenda modificativa que estende o direito a todas as pessoas com deficiência.

De acordo com o autor da proposta, Madson Henrique (PL), o objetivo é garantir que as famílias que precisam levar alimentos e utensílios para alimentação de pessoas que têm restrições alimentares não sejam proibidas de ingressar ou fazer uso destes itens em locais públicos ou privados. “Sabemos que, em alguns ambientes, como restaurantes, cinemas, e até mesmo nas escolas, há a proibição. Mas para que não haja constrangimento, esta lei é importante”, disse ele, lembrando que há pessoas que desconhecem estas condições e a legislação serve até mesmo para informar. “Há crianças TEA que só comem alimentos com determinadas texturas, em determinado prato. É isso que queremos fazer, minimizar que se tenham problemas em locais públicos e privados”.

Madson também comentou sobre a colaboração que o vereador Dika Xique Xique (Podemos) deu ao PL trazendo a Emenda nº 1. “Ampliamos este benefício para todas as pessoas com deficiência, não só TEA”, disse. Dika fez questão de frisar que é uma lei que beneficia a todos. “Quem ganha é a sociedade. Estou muito alegre com esta pauta porque o propósito é realmente ajudar o povo. Isso é inclusão na prática”, disse, após fazer a sua autodescrição, ação que faz a cada discurso para abranger também as pessoas cegas.