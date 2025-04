Itupeva promove Feira de Troca de Livros durante o mês de abril

“A leitura cria oportunidades, aguça a imaginação e nos permite observar os acontecimentos com novos olhares. Ler é evoluir!”, destaca Cássia Teresa Salles Domingues, responsável pela iniciativa.

Voltada a leitores de todas as idades, a feira funciona de forma simples e colaborativa: o participante leva um livro e troca por outro, respeitando a modalidade equivalente (infantil por infantil, juvenil/adulto por juvenil/adulto, histórias em quadrinhos por histórias em quadrinhos). A proposta permite que cada leitor atualize seu acervo pessoal sem custos, conhecendo novos gêneros e autores.

A Biblioteca Pública Municipal de Itupeva realiza, durante o mês de abril, a Feira de Troca de Livros, uma ação que integra a programação cultural e educativa do espaço, com o objetivo de estimular o hábito da leitura e facilitar o acesso da população a novas obras literárias.

“Além disso, a troca de livros também incentiva o gosto pela leitura e possibilita que o público renove seu acervo pessoal, sem nenhum custo, com livros que ainda não leram ou até mesmo desconheçam. Dessa forma, a ação também permite que os leitores façam novas descobertas e tenham novas experiências literárias”, completa Cássia.

O projeto é realizado em abril em reconhecimento ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril; e ao Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, celebrado em 23 de abril.

Como funciona a troca