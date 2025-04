Raphael Montes participa de evento literário em Jundiaí

O Senac Jundiaí participa da 10ª Semana Senac de Leitura, que acontece entre os dias 22 e 26 de abril em todas as unidades do estado, com diversas atrações gratuitas que estimulam o gosto pela leitura. Entre os destaques da programação local, o bate-papo literário com Raphael Montes, autor de sucessos como Jantar Secreto e Bom Dia, Verônica, no dia 25 de abril, às 19h30, com foco nos caminhos da literatura policial e suas adaptações para o audiovisual. A atividade será realizada no auditório da Faculdade Anhanguera e requer inscrição prévia.



O evento, gratuito e aberto à comunidade, conta com uma programação diversificada — que vai de exposições e palestras a apresentações artísticas — e propõe expandir o conceito de biblioteca, que, além dos livros, se torna um espaço dinâmico de cultura, convivência e processo coletivo de aprendizagem.



A abertura oficial será no Teatro do Sesi Campinas, no dia 22 (terça-feira), às 15 horas, e contará com a presença de Lucas Afonso, MC, ator e arte-educador; Luciane Vignolli Muller, escritora, professora, palestrante e membro da Academia Guarulhense de Letras; e Bel Santos Mayer, educadora social e ativista de livros e bibliotecas. O bate-papo será mediado pela jornalista Aurora Salles, que também é docente de Comunicação no Senac Osasco. A abertura terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Senac São Paulo, no YouTube.



De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mais de 52% da população brasileira é considerada leitora. No entanto, o estudo também revela uma queda no número de leitores nos últimos anos, o que reforça a importância de iniciativas que estimulem a leitura em espaços acessíveis e acolhedores. Ao transformar bibliotecas em ambientes vivos de convivência, o Senac reafirma o papel desses espaços como catalisadores de inclusão, repertório cultural e fortalecimento comunitário.



Para Mariane Leonel, bibliotecária e responsável pela biblioteca do Senac Jundiaí, o tema desta edição convida o público a redescobrir a biblioteca. “Hoje, muito além dos livros, ela abre portas para diferentes formas de leitura do mundo, promovendo trocas, vivências e conhecimento em múltiplos meios e expressões”, afirma.



Destaques da programação do Senac Jundiaí:



* Papo chave com Chavoso da USP

Data: 22 de abril

Horários: 10h30 e 14h



* História puxa História, Leitura faz Memória (Só sei que foi assim…) – Cia Rabo de Cutia

Data: 24 de abril

Horário: 9h30



* Bate-papo literário com Raphael Montes

Data: 25 de abril

Horário: 19h30

Local: Auditório da Faculdade Anhanguera

Inscrição prévia obrigatória



Para conferir a programação completa e se inscrever, basta acessar o site do evento.



Evento gratuito