Sete cidades na região receberão moradias ou intervenção urbana

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou ontem (14) 22,7 mil novas moradias a 148 cidades e parceria com 84 municípios para o Bairro Paulista - iniciativa para a construção de áreas de lazer - em todo o estado. Na região de Jundiaí, sete municípios receberão moradias a partir de Carta de Crédito Associativa (CCA) e pelo CDHU ou intervenção do Bairro Paulista a partir da parceria com o governo estadual.

De acordo com informação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), o município de Cabreúva receberá 100 unidades habitacionais a partir de licitação feita diretamente pela companhia. Os municípios de Campo Limpo Paulista (200), Itatiba (203), Itupeva (100), Jundiaí (200) e Louveira (50) receberão moradias a partir de CCA, modalidade na qual a CDHU concede financiamento a famílias com renda de até cinco salários mínimos. Já Várzea Paulista, pelo programa Bairro Paulista, receberá uma área de lazer no Cidade Nova II.

Jundiaí

Na cidade, as unidades habitacionais serão construídas no bairro Jardim São Camilo, no espaço conhecido como Campinho do São Camilo. As 200 novas unidades serão apartamentos construídos pela CDHU, em área cedida pela prefeitura, conforme noticiado ontem.