Edicarlos lidera apelo para que Hospital Regional só atenda a RMJ

Durante uma reunião do Parlamento Regional realizada na cidade de Itupeva, vereadores e presidentes de Câmaras Municipais das cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí debateram a situação do Hospital Regional da cidade e manifestaram apoio a uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo. A proposta, apresentada pelo vereador Edicarlos Vieira, atual presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, solicita que a unidade passe a atender prioritariamente os sete municípios da região metropolitana e também o município de Itatiba.

A moção se baseia na Lei Complementar nº 1.362/2021, que oficializou a criação da nova configuração regional, reunindo Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Jarinu e Louveira. Embora Itatiba não faça parte formal desse agrupamento, mantém forte ligação histórica, geográfica e assistencial com Jundiaí, participando ativamente das pactuações de saúde e integrando o fluxo natural de pacientes.

Segundo Edicarlos Vieira, o hospital foi projetado justamente para atender a essa demanda regional. No entanto, hoje recebe pacientes de 42 cidades, muitas delas distantes, o que dificulta o transporte e compromete a qualidade do atendimento. “Essa sobrecarga prejudica diretamente o acesso da população da nossa região ao hospital. Estamos falando de longas filas de espera e de uma pressão cada vez maior sobre os equipamentos de saúde dos nossos municípios”, afirmou o vereador.