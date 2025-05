Respondendo por assalto, jovem agora é detido por outro crime

O garoto ainda correu, na tentativa de escapar, mas foi alcançado e detido. Com ele, além de drogas, também foram apreendidos mais de R$ 300, oriundos da venda de entorpecentes.

Os GMs Ícaro, Braga e Gildomar, com o km Foxy, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento com vistas para o tráfico, em local dominado pelo crime, na Vila Nambi. Ao se aproximarem da biqueira, eles flagraram um adolescente vendendo drogas.

Um adolescente de apenas 15 anos, morador no Jardim Guanabara, em Jundiaí, foi detido por tráfico de drogas, na Vila Nambi, nesta terça-feira (6). Esta, porém, não é a primeira vez que o garoto se encrenca criminalmente. Além de pequenos delitos pelos quais também já foi pego, ele responde por assalto, em ocorrência de roubo de motocicleta. A detenção desta quarta foi feita por guardas municipais de Operações com Cães.

Durante a averiguação, foi descoberto que ele já havia sido apreendido recentemente por assalto, suspeito de roubar uma motocicleta - no momento da detenção ocorrida no ano passado, ele estava com a moto roubada.

Também durante a conversa com o jovem, os guardas descobriram que ele sai do Guanabara, onde mora com a família, para vender drogas na Nambi, compensando pelo valor que recebe.

O garoto foi levado paga a delegacia e ficou à disposição da Justiça.