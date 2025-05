Diocese comenta primeiras impressões sobre novo papa

Padre Leandro destacou ainda o significado da escolha do nome pontifício. “O fato de escolher o nome Leão XIV é muito significativo. Não é um nome comum, mas carrega o legado do pontificado de Leão XIII. Todo o trabalho que Francisco fez para tornar a Igreja mais próxima, acolhedora e aberta a todos deverá ser continuado por Leão XIV”, avaliou.

Para o presbítero, o novo papa se coloca como um mediador em tempos difíceis. “Ele se apresenta como mediador dos conflitos, e a Igreja se coloca, mais uma vez, nessa posição de mediadora e promotora da paz”, afirmou. Por fim, reforça a relevância do novo líder católico: “Devemos nos alegrar, enquanto Igreja, com o novo papa dos católicos — que também é um chefe de Estado com muito a dizer ao mundo, especialmente em um tempo tão dividido. Que ele traga a paz! Tudo isso é muito significativo.”

A Diocese de Jundiaí publicou, em seu perfil nas redes sociais, a expectativa pelo novo papado.

"Acolhemos com fé e alegria o novo Papa: Sua Santidade Papa Leão XIV, eleito hoje como Sucessor de São Pedro, Bispo de Roma e Pastor Universal da Igreja!

Antes de sua eleição, era conhecido como Cardeal Robert Francis Prevost Martínez, OSA.

Sua Santidade Papa Leão XIV assume também os títulos de:

Vigário de Cristo, Sumo Pontífice da Igreja Universal, Primaz da Itália, Arcebispo Metropolitano da Província Romana, Soberano do Estado da Cidade do Vaticano e Servo dos Servos de Deus.

Unida ao Santo Padre, a Diocese de Jundiaí, sob o pastoreio de Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, manifesta sua comunhão e oração pelo início deste novo pontificado.

Que Cristo, o Bom Pastor, o conduza sempre no serviço ao povo de Deus e na promoção da paz e da unidade!"