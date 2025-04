Projeto quer garantir alimentação livre a autistas

Na Sessão Ordinária desta terça-feira (15), os vereadores de Jundiaí discutem sobre o Projeto de Lei (PL) nº 14602/2025 que garante à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) o direito de ingressar e permanecer em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. De autoria do vereador Madson Henrique (PL), a proposta quer permitir ao TEA que entre com alimentação em locais públicos e privados, desde que destinados à sua saúde, bem-estar e inclusão social.

O parlamentar explica como foi a iniciativa para este PL: “Surgiu a partir de conversas com mães de crianças com TEA, que relataram dificuldades e constrangimentos ao precisarem levar a alimentação adaptada para seus filhos em escolas e outros espaços”. Com a proposta, o vereador acredita que haverá maior conscientização sobre as necessidades específicas deste grupo de pessoas.

“O Estado e o município garantem o fornecimento de uma alimentação adequada para crianças com necessidades alimentares específicas. No entanto, cada caso é muito particular. Não é possível criar um regramento único que contemple todas as situações, principalmente quando falamos de crianças com seletividade alimentar, como é comum”, diz Madson, se referindo especialmente à alimentação de alunos TEA, que por vezes precisam de seus próprios utensílios e outros itens, além da própria comida.