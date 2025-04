No Galo desde o sub-11, dupla vive momento mágico na temporada

Os jogadores Vitinho e Christopher se conhecem desde o sub-11. Desde crianças, vestem o manto vermelho, branco e preto. E também têm, no coração, o desejo de ver o Galo voltar às divisões maiores. Os dois não são apenas atletas do Paulista: são defensores do sonho de se tornar jogador no time do coração e torcedores dentro de campo.

Christopher é natural de Várzea Paulista e ia para as arquibancadas desde pequeno. Em 2024, quando fez seu primeiro gol no futebol profissional, destacou que estava realizando um sonho: "não só meu, como também do meu pai, da minha família. Espero poder contribuir muito com o Galo", disse o atleta na ocasião.

Já Vitinho, que é de Francisco Morato, aprendeu a torcer pelo Galo também desde jovem. "O Paulista é o clube que me abriu as portas. Nunca vou deixar de ter gratidão por isso, desde lá de trás. Mas claro que agora dá um orgulho ver a história que a gente está construindo aqui".

A história que Vitinho e Christopher constroem desde cedo no Galo é de paixão, de entrega, de desejo por um futuro melhor. Mas é também de algumas brigas entre ambos, como revelado pelo atacante no primeiro episódio do GaloCast, o podcast oficial do Paulista Futebol Clube. “Quando fomos para Portugal, só brigávamos. Era só briga o tempo todo. Mas como éramos crianças, primeiro a gente brigava e depois voltava tudo ao normal. Ano passado também tivemos algumas discussões. Agora, antes desse último jogo [contra o Joseense], estávamos imaginando um gol meu com assistência do Vitinho. É especial, né?”, contou Christopher.

Em 2014, Christopher e Vitinho Nascimento tiveram a oportunidade de viajar para Portugal numa excursão que a categoria sub-11 e sub-13 do Galo realizou com o objetivo de enfrentar adversários em um torneio. Ao longo do tempo, se tornaram amigos, mesmo seguindo caminhos diferentes em alguns momentos. Mas se reencontraram em 2024, quando foram campeões da 5ª Divisão Paulista, a “Bezinha”. Até hoje, dividem o quarto no alojamento, onde ficam durante a semana, e nos hotéis quando o Galo viaja para jogos fora de Jundiaí.

Agora, ambos têm mais um desafio gigante: superar o Nacional-SP na luta pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. O Paulista entra em campo neste sábado (12), às 15h, no Estádio Nicolau Alayon, na capital, pelo jogo de ida da semifinal. A decisão será no sábado seguinte (19), às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí.