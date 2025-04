Martinelli e Benassi anunciam novas moradias para Jundiaí

Durante gravação no Podcast JJ, apresentado pela editora-chefe Ariadne Gattolini, na tarde de hoje (10), o prefeito Gustavo Martinelli e o vice-prefeito Ricardo Benassi abordaram a construção de novas unidades habitacionais na cidade, em projeto que será anunciado brevemente. Eles falaram sobre o desafio dos 100 dias da administração, e como irão manter obras já começadas, arcar com o custeio da manutenção da cidade e iniciar um projeto futuro, que inclui a construção de uma nova represa. O Podcast JJ vai ao ar hoje (10) nas redes sociais do JJ, Spotify e Youtube.

Em relação à moradia, a medida anunciada reforça o compromisso da administração com a habitação, que também registrou a regularização de 500 matrículas e a reforma de 25 casas, além da entrega de 132 novas unidades no Vetor Oeste.

O prefeito tocou em temas importantes, como a ampliação da inclusão das crianças com deficiências nas escolas, por meio da contratação de mais profissionais para atuarem em sala de aula e mutirões de Saúde, em parceria com o governo do Estado e consórcio intermunicipal. “Apesar de haver dotação orçamentária menor, estamos buscando soluções para diminuir o entrave das filas de atendimento na saúde, reorganizando toda a atenção básica”, afirmou Gustavo.