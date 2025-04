Gustavo Martinelli completa 100 dias de governo em Jundiaí

Agora é mais eficiente

Com foco na economia e na eficiência, a prefeitura prevê economia de mais de R$ 21 milhões com revisão de contratos. A gestão responsável está em todas as áreas: da reestruturação do Parque do Corrupira, que será entregue em 1º de Maio, até a compra de 10 mil toneladas de asfalto com 42% de economia.

O Samu recebeu 3 novas ambulâncias e contratos foram atualizados. Em breve, será inaugurada a Farmácia de Alto Custo, aumentando o acesso a medicamentos essenciais. Na iluminação pública, 30 km de vias foram contempladas com lâmpadas de LED, alcançando 25% da cidade com essa iluminação.

Agora é mais transparente

A gestão pública se tornou mais aberta com a entrega do Observatório Regional Georreferenciado, ferramenta que aumenta o controle e a transparência dos dados da cidade. Também foi realizada a consulta pública do transporte coletivo, com participação ativa da população.