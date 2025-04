Vítimas de assaltantes foram uma criança e uma pré-adolescente

Uma criança de 11 anos e uma pré-adolescente, de 13, foram as vítimas do roubo praticado por dois ladrões na região do bairro Santa Catarina, em Campo Limpo Paulista, no final da tarde desta quarta-feira (9). Na ocasião, um policial militar, que trabalha próximo de onde ocorreu o assalto, estava saindo do trabalho quando foi solicitado por moradores locais.

Ele foi atrás dos criminosos e, na mesma rua da Cia da PM, porém já no Jardim São Conrado, se deparou com dois suspeitos do crime.

Um deles, que já tem passagens criminais, se rendeu. O outro, porém, desobedeceu ordem de rendição e tirou da cintura o que parecia ser uma arma, obrigando o policial a atirar - posteriormente o objeto foi identificado como simulacro de pistola.