Executivo e Legislativo fazem reunião para discutir pautas

“Esse tipo de reunião é fundamental para que possamos realizar um trabalho em conjunto, ouvindo os vereadores que estão em contato direto com a população. Nosso compromisso é de manter esse diálogo constante e transparente com o Legislativo”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Durante o encontro, os parlamentares e o poder Executivo abordaram pautas das áreas da saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana. Gustavo e Ricardo se colocaram à disposição para ouvir as sugestões e realizar algumas ações, dentro das possibilidades legais e orçamentárias.

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e o vice-prefeito Ricardo Benassi proveram, nesta quarta-feira (9), uma reunião com vereadores da Câmara Municipal para promover o alinhamento entre os Poderes e reforçar o compromisso com uma gestão participativa e transparente.

Para dar encaminhamento técnico às pautas levantadas, participaram também os gestores municipais: Dra. Marcia Facci (Promoção da Saúde), Marcos Galdino (Infraestrutura e Serviços Públicos), José Carlos Sacramone (Mobilidade e Transporte) e Janete Marini (adjunta da Educação).

O vice-prefeito Ricardo Benassi destacou a importância de unir esforços em favor da cidade. “Temos a oportunidade de construir pontes entre o Executivo e o Legislativo, para acelerar soluções e garantir que as políticas públicas atendam de fato quem mais precisa. Esse é o espírito da nossa gestão.”

O presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira, também ressaltou o valor do diálogo institucional. “É um momento importante para que possamos unir forças e trabalhar com foco nas necessidades reais da população. A Câmara está à disposição para construir junto com o Executivo.”