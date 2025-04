Ex-candidato paga fiança e é posto em liberdade em Jundiaí

O ex-candidato a vereador por Jundiaí, preso por policiais militares em sua casa, em Jundiaí, nesta quarta-feira (9), pagou fiança de um salário mínimo e recebeu o alvará de soltura, sendo posto em liberdade para responder ao processo por porte ilegal de arma de fogo, crime pelo qual ele foi indiciado - ele também tem um carro furtado e adulterado, considerado dublê de um veículo de Mato Grosso.

A operação para prendê-lo foi feita por policiais militares da 2 Cia do 11° Batalhão, que acabaram por abordar o carro em que ele estaria. No entanto, no momento da abordagem, ocorrida em Itupeva, era seu pai quem estava no carro, diferente das informações preliminares passadas à reportagem durante a ocorrência. O pai logo contou que havia tomado emprestado o carro do filho, o ex-candidato a vereador - inclusive no carro ainda havia um adesivo de campanha.

Durante vistoria foi constatado que o número do chassi original do veículo era diferente do carro em questão. Posteriormente foi localizada uma etiqueta no painel do automóvel, a qual também apresentava divergência na numeração do chassi.