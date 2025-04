Morre, aos 41 anos, o guarda municipal Silvioclei Belloni

A GMJ lamentou a morte do guarda, expressando suas condolências no perfil oficial da Corporação nas redes sociais. O prefeito Gustavo Martinelli também lamentou a morte do GM em seu perfil no Instagram, afirmando que o guarda municipal foi "servidor dedicado e exemplo de comprometimento com a cidade de Jundiaí".

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.