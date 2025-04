Ex-candidato a vereador por Jundiaí é preso em operação da PM

Um homem que foi candidato a vereador por Jundiaí nas últimas eleições municipais, foi preso por policiais militares da 2 Cia. do 11° Batalhão, na manhã desta quarta-feira (9), durante operação policial exclusiva para prendê-lo. Ele estava com um veículo furtado, dublê, e com munições de calibre 38.

A prisão aconteceu durante operação coordenada pelo Comando de Força Patrulha e contou com empenho de equipes da 2 Cia de Jundiaí, Itupeva e Cabreúva.

Durante a ação, os policiais abordaram o veículo HB20, sendo que a averiguação confirmou ser produto de furto em Jundiaí.