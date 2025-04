Professor Rodolfo Braga é convidado para ser candidato a deputado

Com a maior votação proporcional da história da Região Metropolitana de Jundiaí — 91,09% dos votos válidos nas eleições de 2024 —, forte aprovação popular e um mandato bem avaliado à frente da Prefeitura de Várzea Paulista, o atual prefeito, Rodolfo Braga, foi convidado por lideranças de três partidos a disputar uma vaga como deputado estadual nas eleições de 2026.

O convite faz parte de um movimento estratégico para recuperar a representatividade política da região, que está sem deputados estaduais desde março de 2023. Rodolfo tem se destacado pelo trabalho realizado no município e se consolidou como uma forte liderança entre os prefeitos da região, especialmente durante sua atuação como vice-presidente da Região Metropolitana de Jundiaí.

Além disso, o prefeito deverá inaugurar, até o fim de seu mandato, o maior hospital público da região, uma obra que reforça a necessidade de uma interlocução direta com o governo estadual para garantir o pleno funcionamento da unidade. A proposta é que o hospital atenda não apenas moradores de Várzea Paulista, mas beneficie toda a Região Metropolitana de Jundiaí.

O nome de Rodolfo vem sendo sondado por dirigentes de partidos como o PL, PSD e o Republicanos, que veem no prefeito uma liderança consolidada e com grande potencial eleitoral. Apesar das movimentações, Rodolfo afirmou que não descarta a possibilidade mas que essa decisão não será tomada agora. “Fico honrado com o convite e com a confiança depositada no meu nome. Não descarto a possibilidade, pois sei da importância de termos representantes que possam fortalecer a busca por recursos para Várzea Paulista. Por hora, o momento é de seguir focado no nosso plano de governo e nos compromissos com nossa população”, declarou.

Luiz Fernando Machado, ex-prefeito de Jundiaí que atualmente ocupa o cargo de Secretário de Desestatização e Parcerias na Prefeitura de São Paulo, falou sobre a liderança de Rodolfo e a possibilidade de tê-lo como candidato na região. “Professor Rodolfo é um excelente gestor e tem grande capacidade de representar não apenas sua cidade, mas toda a região. Seria um importante nome para o partido na Assembleia Legislativa”, destacou.

O ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal, Miguel Haddad, também comentou sobre o assunto: “Precisamos de representantes locais na Câmara, pois ter um deputado comprometido com os interesses regionais contribui para projetos e obras que os municípios não conseguem arcar de forma independente. Além disso, é uma peça-chave na relação com os governos estadual e federal”, explicou. “Pela votação expressiva que o Rodolfo teve que é fruto de um excelente trabalho que vem realizando através de uma vida pública muito bem construída, entendo que ele reúne todas as condições necessárias para representar a nossa região”, finalizou Haddad.

Região sem voz na Alesp

A Região Metropolitana de Jundiaí está sem representantes na Alesp desde 14 de março de 2023. A falta de parlamentares eleitos localmente tem dificultado o acesso direto a emendas e a defesa de demandas específicas dos municípios da região. Lideranças políticas e administrativas locais avaliam que a presença de um nome com base consolidada, como Rodolfo, pode recolocar a região no centro das decisões estaduais.