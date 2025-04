Prefeitura de Jundiaí lança consultoria para impulsionar empresas

A Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT) da Prefeitura de Jundiaí anuncia o lançamento de mais uma ação para apoiar os empreendedores da cidade. A consultoria Performance Empreendedora, com início das inscrições nesta quarta-feira (9), foi criada para oferecer um atendimento personalizado a microempreendedores individuais (MEIs) ativos, com o objetivo de otimizar a presença de seus negócios nas mídias sociais e fornecer ferramentas práticas de gestão para resultados mais concretos.

Uma das práticas abordadas na consultoria será a análise do perfil nas redes sociais, especialmente no Instagram. O processo envolve examinar a performance do perfil, observando como ele tem se saído em termos de impacto das postagens, engajamento e interação com o público. “Na prática, a análise do perfil permite entender o comportamento dos seguidores e identificar áreas onde o perfil pode ser ajustado para alcançar melhores resultados”, completou.

Bruna Lazarini, gestora adjunta de empreendedorismo da PMJ, destaca a relevância de trabalhar a presença digital de forma estratégica. “As mídias sociais são essenciais para que o empreendedor se conecte com seu público-alvo. Não basta estar presente, é preciso interagir de forma estratégica, com conteúdo relevante e que gere engajamento. A consultoria tem como objetivo ajudar esses empresários a transformar suas interações digitais em vendas reais, oferecendo cuidado com cada item que existe disponível na ferramenta digital”, explicou.

Como Participar

Os empreendedores interessados em participar da Performance Empreendedora devem acessar o link de cadastro e preencher as informações solicitadas. Após a inscrição, a equipe do Espaço Jundiaí Empreendedora, dentro do eixo empreendedorismo da cidade, entrará em contato para fornecer mais detalhes sobre o programa e o andamento da consultoria.