Mudança do horário da sessão para 16 horas é aprovada

A vereadora Mariana concordou e se posicionou a favor da proposta de Tarifa Zero. Rodrigo aproveitou para alfinetar o público: “Ao contrário do que pensam de mim e não me deixaram nem falar, quero uma decisão democrática”. Madson também se posicionou contra e foi interrompido diversas vezes também. O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), interveio pedindo respeito do público.

Votação comemorada

O vereador Henrique Parra, do Cardume, mandato coletivo do PSOL, fez questão de destacar que o projeto não é uma construção da ‘esquerda’, mas que tem objetivo de beneficiar toda a população. “Somos 10% dos vereadores, não conseguiríamos colocar um projeto com este percentual”, afirmou, lembrando que foram três meses trabalhando na proposta, que ele considerou ser o projeto possível, “longe do que gostaria”.