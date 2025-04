Idoso morre após ser ameaçado pelo neto por causa de uma moto

Um idoso de 76 anos morreu na Santa Casa, em Itatiba, depois de ser socorrido após ter se sentido mal ao ser ameaçado de morte pelo próprio neto, de 20 anos. A tragédia aconteceu por causa de uma motocicleta - que o neto queria de volta -, após o avô ter retirado do pátio da polícia.

Para entender a história é preciso voltar um pouco no tempo: a mãe do rapaz comprou uma moto para ele, no nome dela. Porém, por falta de zelo e responsabilidade dele, a motocicleta ficou sem condições de uso e foi apreendida pela Polícia Militar em uma blitz.

O avô, então, pagou os valores para a retirada da moto do pátio da polícia e ficou com o veículo em sua casa.