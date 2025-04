Lula garante que economia do Brasil vai surpreender

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Cajamar nesta segunda-feira (7) para acompanhar o anúncio de investimentos do Mercado Livre no Brasil para este ano. A empresa deve fazer um aporte de R$ 34 bilhões em suas operações brasileiras e gerar 14 mil empregos. Os dados foram passados pelo vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes. O JJ acompanhou com exclusividade a visita do presidente Lula.

Os ministros Márcio França, do Empreendedorismo, Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho, também estiveram em Cajamar. Em seu discurso, Haddad afirmou que, no Brasil, os juros são altos e orientou os trabalhadores a trocarem juros caros por mais baratos. Disse que a preocupação do governo é sobre o endividamento das famílias brasileiras e explanou sobre a proposta de isenção no imposto de renda. "Quem ganha até 5 mil reais não vai pagar um centavo de imposto", garantiu, explicando que não vai faltar recursos para investir em outras áreas. "Quem ganha mais, vai pagar mais imposto. Teremos 10 milhões de brasileiros que ganham até R$ 5 mil reais que vão ser beneficiados (com a isenção de impostos)".

Ainda sobre a economia brasileira, o presidente Lula fez questão de tranquilizar e garantir que o ‘Brasil vai surpreender’. “Temos um colchão de segurança de US$ 350 bilhões, o que nos traz tranquilidade”, disse, se referindo também ao ‘tarifaço’ criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Não depende dos Estados Unidos, da China, da Argentina. Só depende de nós”, destacou, arrancando aplausos da plateia. Ele ainda provocou: “Trump pode falar o que quiser”, dizendo que o Brasil não será abalado. Lula ainda lembrou que a economia brasileira cresceu mesmo quando a expectativa não era essa. “Crescemos 3.2% e depois 3.4%. O Brasil vai surpreender porque quem discute o chamado 'mercado' não sabe o que é o dinheiro chegando na mão”.