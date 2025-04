Jota.pê se apresenta no Sesc Jundiaí

Na próxima quinta-feira, 10 de abril, o cantor e compositor Jota.pê sobe ao palco do Sesc Jundiaí para apresentar seu novo álbum "Se Meu Peito Fosse o Mundo" (2024). O trabalho - que conquistou três troféus no Grammy Latino (Melhor Álbum de MPB, Música Afro-Brasileira e Melhor Canção em Português) - mostra o artista em plena maturidade criativa, transitando entre as heranças de Jorge Ben, Caetano Veloso e Chico Science.

O show deve mesclar o repertório do novo álbum com composições anteriores, em uma performance que equilibra letras poéticas e arranjos elaborados, com ênfase na organicidade instrumental e na conexão com o público, marca registrada do artista desde sua estreia, em 2015, com o trabalho “Crônicas de um Sonhador”.

O DJ Captain Wander abre a noite com discotecagem a partir das 19h. Os ingressos estão à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc e custam a partir de R$ 15.