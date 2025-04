Mortes no trânsito crescem em Jundiaí no 1º trimestre

Além da alta no total de vítimas, chama a atenção o crescimento de casos envolvendo pedestres: 15% das mortes neste ano ocorreram por atropelamento, enquanto no ano anterior o índice era de 8%.

Treze pessoas perderam a vida no trânsito de Jundiaí entre 1º de janeiro e 1º de abril deste ano, de acordo com o Infosiga do Detran. O número representa um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 12 mortes.

As mortes de pedestres no trânsito geralmente estão ligadas a uma combinação de fatores. Entre os mais recorrentes estão o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e a desatenção dos condutores, especialmente em cruzamentos e faixas de travessia.

A falta de respeito à sinalização, o avanço do sinal vermelho e até o uso do celular por motoristas também contribuem para atropelamentos fatais. Do lado dos pedestres, atitudes arriscadas, como atravessar fora da faixa ou em locais sem visibilidade adequada, também aumentam a vulnerabilidade. Em muitos casos, a ausência de passarelas, calçadas seguras e iluminação nas vias agrava ainda mais a situação.

Na capital paulista, o número de pedestres mortos por atropelamento nos meses de janeiro e fevereiro cresceu 29% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados do Infosiga, sistema do Detran-SP. Foram 53 mortes em 2025 contra 41 no ano anterior. Esse é o maior índice desde 2019, quando foram registrados 60 casos no mesmo intervalo.