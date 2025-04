Capivara se torna febre na cultura pop, mas exige cuidados

Tatiana conta que a filha escolheu capivaras como tema para uma festa do pijama. "Ela tinha 11 anos e escolheu por ser a moda, achava o desenho fofinho. Escolheu tudo bem delicado, só porque achava fofinhas essas capivaras".

Esse fenômeno está em tudo quanto é canto: das vitrines de lojas ao universo infantil. Nataly Vidotti, proprietária de uma loja de presentes, comenta sobre o aumento da procura. "Eu tenho percebido que a procura por artigos de capivara está muito grande, principalmente para as crianças, assim, a partir de uns cinco anos, até uns 12, 13, e às vezes adulto também, que adora qualquer item de capivara. Chaveiros, bichos de pelúcia, adesivos, bloquinhos de anotação, caneta com algum enfeite, estojo, tudo que é capivara, o pessoal tem gostado bastante", conta.

A capivara se tornou um fenômeno cultural, estampando camisetas, pelúcias e até mesmo inspirando comidas. Nas redes sociais, vídeos do animal atraem milhões de visualizações, consolidando seu status de queridinha do momento. Mas, apesar de sua aparência simpática e comportamento pacato, especialistas alertam para os riscos do contato próximo com o maior roedor do mundo.

Não é raro encontrar capivaras passeando livremente em parques urbanos de Jundiaí, como no Parque da Cidade ou mesmo atravessando ruas da região da avenida Osmundo dos Santos Pellegrini. A convivência pacífica com os humanos fez com que o animal ganhasse ainda mais carisma. Mas o encantamento precisa vir acompanhado de conscientização.

O médico veterinário Francisco Vieira ressalta que "apesar de ser um animal visto como fofo, é fundamental lembrar que a capivara é um roedor semi-aquático e herbívoro, com alta taxa de reprodução". Segundo ele, em regiões como o Sudeste do Brasil, esses animais proliferam rapidamente devido à ausência de predadores naturais, como onças e jacarés. "Elas se adaptaram bem ao ambiente urbano e perderam o medo dos humanos, o que aumenta ainda mais o contato e, por consequência, os riscos."

O especialista também destaca que a proximidade entre capivaras e humanos traz riscos, como a transmissão de zoonoses. "Elas são hospedeiras do carrapato-estrela, vetor da febre maculosa, uma doença extremamente perigosa com alta taxa de letalidade”, alerta. “Também podem transmitir raiva, o que torna o contato direto com o animal ainda mais arriscado”, completa.