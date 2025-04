Bêbado de Pitu e sem CNH, homem é preso após acidente

Um homem de 44 anos foi preso no final da noite deste domingo (6), em Cabreúva, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e embriaguez ao volante, ao se envolver em um acidente com um motociclista. A vítima foi socorrida ao hospital e permaneceu internada com suspeita de fratura.

O acidente aconteceu na rua Minas Gerais, no bairro Vilarejo, onde o motorista ficou para prestar socorro à vítima.

Quando os PMs chegaram, se depararam com o suspeito visivelmente bêbado, que confessou ter ingerido cerveja e cachaça Pitu.