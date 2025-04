Prefeitura entrega quadra coberta na EMEB Luiz Bárbaro

O engenheiro civil responsável pela obra, Luciano Lopes Ferro, também destacou o envolvimento da comunidade durante a construção. “Foram três meses de trabalho intenso. A comunidade entendeu o esforço e interagiu ativamente para que pudéssemos entregar um trabalho de qualidade. É muito gratificante ver esse espaço pronto e sendo usado com tanta alegria”, disse.

Para os pais, a transformação da escola é motivo de celebração. Bárbara Ferreira, mãe do pequeno Tiago, lembrou que a filha mais velha também estudou na unidade.

“A diferença é enorme. Antes, as crianças tinham aula de educação física dentro de uma sala improvisada. Agora, com essa quadra, elas vão viver novas experiências. Eles estão muito felizes, animados com todas essas mudanças”, contou.

Ana Paula Espadonza, mãe do aluno Mateus, também elogiou o novo espaço.

“É uma conquista. As crianças precisam de espaços pensados para o desenvolvimento delas. Meu filho adora brincar, correr, e essa quadra vai fazer toda a diferença, não só para ele, mas para todos os alunos”, disse.