Filho avisa ao pai sobre a chegada da PM; não deu tempo de fugir

Uma criança que brincava na rua com amiguinhos, no bairro Sagrado Coração, em Louveira, na noite desta quarta-feira (9), percebeu a presença da viatura da Polícia Militar se aproximando e avisou ao pai, que estava no portão. Em seguida, ambos correram para dentro de casa. Os policiais decidiram averiguar a situação suspeita e descobriram que se tratava de bandido procurado da Justiça, condenado a mais de 3 anos de prisão por furto.

Os cabos Correia e Vianna faziam patrulhamento pela rua Zenaide Tasca Finamore, quando o garoto correu avisando ao pai da chegada da viatura. Os policiais perguntaram a um transeunte sobre quem morava no local, e receberam a informação do nome do morador.

Na sequência os militares chamaram na casa e foram recebidos por uma mulher, que afirmou que estava sozinha com os filhos e que o marido estava trabalhando - ela forneceu o nome do marido diferente do nome informado pelo transeunte. Novamente questionada sobre quem havia entrado na casa, ela tentou negar, mas ele acabou saindo a pedido dos policiais.